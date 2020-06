Le secteur de la culture a pris un méchant coup avec la crise sanitaire du covid-19, c'est peu de l'écrire.

Sur la dernière semaine, deux institutions culturelles incontournables de la région se sont tournés vers leur public. Le Palais des Beaux-Arts (PBA) de Charleroi d'un côté, Martinrou de l'autre, chacun pour lancer un cri d'alerte, un cri du coeur. Et si la forme est différente, le fond, lui, est bien le même.

C'est que les arts, la culture, n'ont pas encore fait l'objet d'un plan de déconfinement précis. Comment et quand proposer à nouveau des spectacles ? Avec quelles contraintes ? Avec quelles conséquences sur l’accueil des artistes et du public ? Beaucoup de questions, d'incertitudes, d'interrogations.

"Habituellement, c’est à la mi-mai que vous recevez le programme et que l’on vous dévoile le feu d’artifice de notre prochaine saison. Avec la situation actuelle, il nous est toutefois impossible de le faire dans l’immédiat. Vous vous demandez peut-être : « Quand pourrons-nous la découvrir ? ». Raisonnablement, impossible de vous le dire aujourd’hui. Au mois de juin, peut-être ? En septembre, plus probable... Nous attendons de connaitre avec précision les contraintes qui vont régir la production et la diffusion de spectacles dans les prochains mois", écrit le PBA dans une lettre à son public.

Du côté de Martinrou, Fleurus, on souffre : modestement financés par les autorités publiques, l'asbl compte avant tout sur son public pour faire rentrer l'argent dans les caisses, et payer les charges des lieux, les travaux, le personnel et les artistes qui y passent toute l'année, en temps normal. "55% de nos revenus sont assurés par notre public, ce qui n’est pas le cas de tous les lieux subventionnés, bien loin de là, et le taux de remplissage de nos salles en spectacle est de 92% en moyenne. C’est donc peu dire que l’essence même de Martinrou est de partager la culture avec le plus grand nombre. Si le public ne répond pas à l’appel, nous sommes voués à disparaître, et que deviennent les artistes en l’absence de lieux pour les engager et les programmer ? Depuis le mois de mars, quatre spectacles ont été reportés (dont un à juin 2022 !), vingt-trois ateliers hebdomadaires sont à l’arrêt, une semaine de stages a été annulée ainsi que la fête annuelle des ateliers, point d’orgue de la saison pour quelque 300 participants de tous âges et vitrine qui donne chaque année envie de nous rejoindre à de nouveaux amateurs de théâtre, d’impro, de chant, de danse et de musique. Nous tentons de proposer des reports dans la mesure du possible mais nous ne pouvons pas faire moins que proposer des remboursements à ceux qui les demandent et dans tous les cas, les heures d’activités perdues devront être compensées. Difficile de chiffrer exactement le préjudice car nous ne savons toujours pas quand ni dans quelles conditions nous pourrons reprendre nos activités. Et ça devient long !" écrit la Ferme de Martinrou dans une communication aux rédactions locales carolos.

La programmation de Martinrou a pourtant été lancée. C'est un des rares lieux à l'avoir fait... "Puisque cette saison-ci se terminera en queue de poisson, en eau de boudin, en sucette ou en quenouille, nous espérons de tout cœur être autorisés à faire de la prochaine (et quarantième !!) saison le feu d’artifice que nous avons patiemment préparé depuis des mois… et que nous préparons encore. Aujourd’hui, nous lançons donc un cri ; ce n’est pas un cri d’alerte misérabiliste, ni un cri de guerre agressif, ni un cri de joie… Plutôt un cri de rassemblement, pour que les forces qui lui insufflent la vie depuis 40 ans se resserrent plus fort encore autour de Martinrou : les pouvoirs publics, l’équipe permanente de la Ferme et aussi, surtout, le public. C’est seulement comme cela que nous passerons au travers de cette crise !"

Même écho au PBA : "Nous devrons nous adapter, c’est certain, mais une chose est sûre, c’est ensemble et en toute sécurité que nous voulons retrouver ce qui fait l’essence du spectacle vivant : partage, émotion, beauté, intelligence..."

Une chose est sûre: la reprise, dès que possible, devra se faire avec le public.