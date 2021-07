Tout le monde se souvient qu'au début de la crise sanitaire, beaucoup de services ont fermé leurs portes. Cependant, le CRIC de Charleroi est resté ouvert pour continuer à venir en aide aux personnes d'origine étrangères. "Il y a une longue période durant le premier confinement, dans laquelle les personnes avec qui nous travaillons n'avaient plus beaucoup de portes qui s'ouvraient et elles n'avaient plus de réponses sur les questions qu'elles se posaient. Nous nous sommes retrouvés avec des gens encore plus désemparés qu'avant, avec beaucoup de détresses psychologiques, sociales et matérielles. Donc nous avons été confrontés à cette réalité. Et nous avons encore plus mesuré que nos services soient accessibles à notre public", évoque Thierry Tournoy, le directeur du CRIC de Charleroi. Tout était à l'arrêt, sauf les besoins des personnes. La crise du COVID n'a fait qu'aggraver la situation dans laquelle les gens se trouvaient.