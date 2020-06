Il y a plus de différences entre deux socialistes dont l’un est député qu’entre deux députés dont l’un est socialiste." Ce dicton relayé par Paul Magnette n’a jamais autant manqué de sens au sein de sa propre fédération PS à Charleroi, que préside depuis octobre l’échevine Babette Jandrain. En cause : le "laxisme" (sic) du bureau de cette institution face au cumul de mandats d’Hugues Bayet, député et bourgmestre de Farciennes.

Car si rien ne lui interdit légalement d’exercer les fonctions simultanément, les militants socialistes de sa fédé se sont prononcés à 92,5 % voici 3 ans pour le décumul intégral. Une mesure à laquelle Hugues Bayet déroge depuis lors, d’abord comme député européen, et à présent comme député fédéral.