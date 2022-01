Le PTB n’en démord pas. Comme l’a encore martelé ce lundi sa cheffe de groupe Pauline Boninsegna au conseil communal de Charleroi, "le parking payant est une taxe qui ne dit pas son nom. L’écologie et la régulation de la mobilité sont des prétextes pour faire rentrer de l’argent dans les caisses de la ville."

Des propos inaudibles pour l’échevin en charge de la Mobilité Xavier Desgain. Le débat a tourné à l’exercice de fact checking. Chiffres et arguments du PTB ont été en effet retoqués les uns après les autres.

À commencer par celui-ci : le parking payant aurait rapporté en 2020 quelque 5 millions d’euros, alors que les redevances explosent. Faux et refaux, selon la régie communale autonome qui gère le stationnement : ce montant englobe les sommes perçues pour des exercices antérieurs. Si l’on rapporte les résultats à chaque année d’exploitation, les chiffres de redevances sont stables : 1,8 million de revenu en 2018, 1,7 million en 2019 et 1,5 million en 2020. Idem pour les recettes de parking : 3,6 millions en 2018, 3,8 millions en 2019 et 3,1 millions en 2020.

Selon le PTB, des jugements invalideraient la légalité de la scan-car. Vrai dans le Limbourg où une justice de paix s’est récemment prononcée mais faux à Charleroi : "aucun jugement de ce type n’a été prononcé pour des contrôles postérieurs à janvier 2020", selon la RCA.

Pauline Boninsegna appelle Charleroi à remplacer les agents constatateurs par des stewards pour apaiser les conflits et tensions de stationnement en ville. Xavier Desgain rappelle que le règlement et la tarification n’ont été mis en place que pour favoriser la rotation des véhicules, et combattre la présence des voitures ventouse.

Quant au coût élevé du stationnement à Charleroi, l’échevin s’inscrit une fois encore en faux : les abonnements n’existent pas à Namur, leur prix est supérieur à Liège. "Chez nous, nous avons œuvré à le maintenir à 120 euros par an, soit 10 euros par mois, alors qu’il devait monter à 300."

Le PTB déplore enfin que les PMR n’aient pas droit à la gratuité partout en zones payantes. Comme les cartes "handicapé" ne sont pas liées à des véhicules mais à des personnes, la décision a été prise d’augmenter le nombre d’emplacements réservés, sous le contrôle exclusif de la police. Loin de négliger cette mission, celle-ci a redoublé d’efforts pour veiller à ce que les places soient occupées par des ayants droit, faisant enlever les véhicules non autorisés par une dépanneuse.