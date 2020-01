Jean-Yves Wargnies a succombé de ses blessures ce vendredi matin, les témoignages de soutien affluent.

La nouvelle est tombée comme un couperet ce matin : Jean-Yves Wargnies est décédé ! Sa famille, aussi proche de lui que de ses amis omniprésents, l’a annoncé via les réseaux sociaux. "En quelques heures depuis l’aube, Jean-Yves a finalement décidé qu’il était temps de passer au projet suivant. Il a fait ses bagages et ses adieux, sereinement, mais déterminé. On ne retient pas Jean Yves quand il choisit, vous le savez."

À son chevet depuis lundi, sa famille a toujours tenu à ce que ses amis soient au courant de son état. Agnès, sa sœur, souhaitait même que tout le monde pousse la musique à fond et ne se morfonde pas.

L’amitié régissant sa vie conduisait tout naturellement à des fêtes mémorables. Il était impossible de le résumer tant il avait des vies et des projets.

Au-delà d’une famille de sang, c’est toute une famille de cœur qui est touchée. Ce vendredi matin, la nouvelle circulait dans les rues de la ville-basse, une partie de la ville qu’il avait contribué à faire revivre. D’abord par l’ouverture d’un café-concept "Chez ta mère" sur la place de la Digue. L’endroit était devenu le QG de nombreux carolo quand arrivait le week-end. Il y a aussi son implication pour repenser la brocante des quais.

De partout, les témoignages de soutien à la famille affluent, généralement suivis d’anecdotes illustrant à quel point il était proche de chacun.

Pour Henri Le Magnifique, artiste carolo, c’est un déchirement et une incompréhension. Alors qu’il ne cesse de vanter les qualités de son ami, trop tôt disparu, il est incapable de faire ressortir un souvenir de Jean-Yves tant ils ont été nombreux. Sur les réseaux sociaux, Fred, un de ces amis, s’exprime librement faisant part de sa colère quant au geste inconsidéré d’un voisin impatient usant de moyens disproportionnés. Son ami énumère les actes posés par un amoureux de sa ville qui se donnait corps et âme pour la faire revivre. Il a été le premier dans pas mal de domaines laissant loin derrière l’image trop réductrice de participant d’une téléréalité il y a plus de 10 ans.

Le nouveau propriétaire de "Chez ta mère", Ichame Himane, est aussi sous le choc. Il dénonce l’acte impardonnable d’un homme sans pitié ni compassion.

Même si la justice doit encore faire son travail, le décès de Jean-Yves Wargnies entraînera sans doute une requalification des faits. Pour appel, l’homme a été inculpé de tentative d’assassinat et d’infraction à la loi sur les armes. Par ailleurs, il est déjà connu de la justice pour des faits de violences.

Musicien, acteur, chanteur, organisateur, DJ, inventeur, créateur,… la liste est longue. Cette diversité et cet amour de l’autre laisseront un sentiment unique à qui le connaissait.

Si la place de la Digue pleure ce vendredi sa figure marquante, il est à parier qu’elle ne restera pas longtemps sans fête…