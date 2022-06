Marie-Madeleine Bastin, ancienne institutrice et directrice d’école, la doyenne de Chimay est décédée ce jeudi 9 juin 2022.

Née à Stavelot le 1er novembre 1920, en digne fille de Léon Bastin, ancien inspecteur cantonal, Marie-Madeleine Bastin était passionnée par la lecture et les enfants, à qui elle a consacré sa vie entière à transmettre cette passion. Diplômée institutrice primaire de l’école normale de Pesche, elle entre d’abord en fonction à Salles en 1939, puis à Forges et enfin à Chimay. Ils sont quelque 1000 adultes aujourd’hui qui lui doivent d’avoir appris à lire et à écrire. Dans sa classe, ce n’était que douceur, patience, sourire et bienveillance. À l’annonce de son décès, de nombreux témoignages de ses anciens élèves ont rendu hommage à l’ancienne institutrice et directrice de l’école fondamentale Saints-Pierre et Paul, tant pour ses qualités humaines que de pédagogue.