L’échevine entrevoit de meilleurs jours dans ses deux compétences.

La rentrée politique s’annonce souriante pour l’échevine du Commerce et des Fêtes de Charleroi. Rencontre avec Babette Jandrain.

Quand les grands événements populaires vont-ils enfin reprendre des couleurs ?

"Nous renouons avec les big five dans quinze jours, le samedi 11 septembre ! Les fêtes de Wallonie feront en effet leur retour en grande pompe, cela dans une configuration nouvelle et adaptée à la pandémie. Pour ne pas imposer l’obligation du covid-safe, nous avons imaginé une organisation sous les règles horeca, mobilisant le secteur qui en a grand besoin. Un appel aux participants a été lancé : entre 8 et 12 établissements ont répondu. Ils se partageront des espaces d’accueil sur la place de la Digue, sans limitation de jauge. Au centre de la place, une scène de variétés accueillera des artistes de 15h à minuit pour une animation en mode guinguette sous les lampions !"