On y suit deux histoires. Celle de Tuco, ancien flic à qui la vie n'a pas fait de cadeau, à qui son père - retrouvé mort - lègue un mystérieux carnet qui va le mener sur une enquête de colonialisme économique du Congo; et celle de Claire, sa nouvelle vie de maman et ses interrogations sur son boulot de commissaire, qui se retrouve sur les traces d'un tueur de pédophiles qui rôde autour des prisons pour assassiner ses victimes à leur sortie du trou.