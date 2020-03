Le Diocèse de Tounai, pour l'Eglise catholique en Hainaut, a annoncé et répété les mesures sanitaires prises pour les églises et le culte.

Dans un communiqué envoyé à la presse, le Diocèse explique qu'il suspendra toutes les célébrations liturgiques publiques dans sa région, comme le prévoit la conférence épiscopale pour l'ensemble du pays.

Concrètement : les célébrations dominicales, les messes de semaine, les veillées de prières et l'adoration du Saint-Sacrement sont supprimées. "Mais il est important que les églises demeurent ouvertes pour la prière ou la méditation personnelle", précise Olivier Fröhlich, le Vicaire général, ce vendredi.

Une exception sera faite pour les mariages, baptêmes et funérailles. "Mais il est demandé qu'ils soient célébrés en cercle restreint. Il n'est pas question de fixer un nombre limite, mais d'en appeler à la responsabilité citoyenne de chacun et de demander que ces événements soient célébrés dans l'intimité. Et suggérer, par exemple, de manifester sa sympathie par une lettre plutôt que par une présence effective à la célébration."

Cependant, ces célébrations resteront dans un "esprit de prudence" : pas de communion sous les deux espèces, communion dans la main ou échange de geste de paix. Pour les funérailles, ne pas toucher ou baiser la croix ou la patène, "juste s'incliner devant elle".

La communion aux personnes âgées ou malades, et dans les maisons de repos, ont été interdites par les autorités. "Et si vous portez la communion à un voisin ou un proche, merci de rester extrêmement prudent", note le Vicaire. "Pour beaucoup de chrétiens et de prêtres, mais aussi pour nombre de citoyens, il s’agit d’un temps d’épreuve. Nous sommes invités à le vivre dans la confiance et la sérénité."