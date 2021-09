Le directeur financier de Brussels South Charleroi Airport, Denis Tellier, a été licencié mardi soir avec effet immédiat, indiquaient nos confrères de. Denis Tellier travaillait à l'aéroport de Gosselies depuis près de 18 ans.

Le lundi, la veille, les travailleurs de l'aéroport avaient marqué un arrêt de travail pour protester contre la gestion de la planification. De source syndicale, on nous confirme aussi que le service de l'ex-directeur était problématique, notamment avec un délégué syndical, et que deux personnes ont d'ailleurs préféré quitter leur emploi au cours des semaines précédentes. Télésambre, de son côté, a indiqué que Denis Tellier aurait fait l'objet d'une plainte pour harcèlement au travail.

L'auditorat du travail a d'ailleurs effectué une descente, avec saisie de documents financiers et concernant des membres du personnel, mercredi matin à l'aéroport. Un dossier pour harcèlement est bien ouvert, comme l'explique Charles-Eric Clesse, auditeur du travail, confirmant une information de La Nouvelle Gazette.

Attention, une précision est de rigueur: on ignore à ce stade s'il y a un lien entre le licenciement de l'ex-directeur financier et le dossier de harcèlement ouvert par l'auditorat du travail. Tout au plus sait-on que du côté syndical, il y avait clairement un problème de mésentente avec Denis Tellier, pointé du doigt lors de l'arrêt de travail de lundi, et que son départ est "un véritable soulagement pour nombre de personnes dans son service", comme ça a été affirmé à Télésambre.