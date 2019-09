L'homme de 40 ans est décédé ce week-end. Il mixait encore ce samedi soir, et aurait succombé à une crise cardiaque, dans son lit, écrivent nos confrères de Sudpresse.





Deejay depuis 1995, il a enchaîné plusieurs tables "en résidence" au Palace et au Cube notamment. Plus récemment, il était le DJ aux apéros des quais et au Disco Bar.





Sur les réseaux sociaux, les soutiens et condoléances à sa famille et ses proches n'ont cessé de se multiplier.