Coronavirus oblige, le Dôme de Charleroi revoit lui aussi sa copie et donc son calendrier. « Une seule annulation et des reports pour le reste, c'est notre objectif », nous indique le responsable événementiel Romain Prestifilippo.

C'est ainsi que la date du mercredi 10 juin du roi de l'hypnose Messmer annulée est du coup reportée au vendredi 23 avril 2021. Sont reportés aussi les rencontres de boxe au 24 octobre et la convention Tattoo au 4 décembre.

Le concept inédit du Summer Dome qui devait se déployer sur deux jours (27 et 28 juin) passe à la trappe mais on ne jette pas les bébés (Dadju, Nineties) avec l'eau du bain : «Notre souhait comme celui du tourneur est de programmer Dadju en septembre, détaille notre interlocuteur, aucune date arrêtée, on essaie de trouver un arrangement avec le calendrier de l'artiste ». A noter que Dadju ne se produirait pas, comme expliqué précédemment (le 23 février dernier) à ciel ouvert sur le parking du Dôme, mais sous les projecteurs de la salle.

Aucune précision pour les Nineties que l'on veut fortement maintenir mais une chose est sûre, ce ne sera pas en septembre.

Enfin, le concert Stars 80 du vendredi 13 novembre n'est pour l'heure nullement menacé. Born in 90's annoncé pour le jeudi 26 novembre non plus.