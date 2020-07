Comme tous les ans au mois de juillet, les supporters du Sporting de Charleroi seront à la fête. Le Fan day, grand messe des inconditionnels et des sponsors, aura lieu sous un format inédit pour cause de Covid-19, mardi 21 juillet de 16 à 17 heures. Vous pourrez retrouver les détails dans nos pages "sports" de lundi ou sur nos éditions digitales.

Cette grande fête, même si elle n'a pas lieu physiquement, annonce une grande année pour la ville de Charleroi.

En effet, la saison 2020-2021 s'annonce être un grand millésime. Le club a signé l'ancien Diable Rouge Guillaume Gillet. Si la reprise du foot se fait le 1er août avec la finale de la coupe de Belgique opposant Bruges à Antwerp, gageons que tous les carolos seront derrière Bruges. Une victoire de la plus grande ville de Flandre occidentale propulsera les Zèbres en phase de pool de l'Europa League. Participer à ce tournoi prestigieux serait certes une première mais offrirait peut-être aux supporters l'occasion d’accueillir des clubs au palmarès impressionnant comme Naples de Dries Mertens ou encore Manchester United.

Pour assister au fan day virtuel, nul besoin d'être un fan de foot. Organisé un peu dans l'esprit des journées du patrimoine, les curieux pourront découvrir l'envers du décor. Si Mhedi Bayat est le patron du foot belge, il est aussi le patron d'une entreprise somme toute locale. Au sein de celle-ci ce sont quelque 70 personnes dont les joueurs qui font tourner la boutique et entretiennent les installations. Les jours de match, l'effectif monte à 200 personnes une fois le catering, les stewards et la billetterie prise en compte. Depuis plus de 10 ans que Walter Chardon est à la direction du marketing le club poursuit son évolution et reste l'endroit où supporters et patrons d'entreprises se rencontrent ou signent des contrats.

Les prestations du club carolo ne cessent d'attirer les foules puisqu'il y a quelques années l'assistance tournait autour de 4.000 à 5.000 spectateurs alors qu'aujourd'hui on est au alentours des 10.000 spectateurs voir plus suivant l'affiche du jour.