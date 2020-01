"Imaginez-vous au cœur d'un immense champ de blé, dont toutes les tiges sont plus hautes que vous ? C'est l'impression surprenante que vous laisseront vos premiers pas dans la roselière", note l'Aquascope de Virelles dans son invitation.

Ce week-end, des bénévoles iront faucher la roselière pour maintenir les roseaux jeunes et dynamiques, afin de continuer à protéger les Butors étoilés, les Râles d'eau et autres Marouettes ponctuées. Sans ce fauchage, la forêt se ferait trop envahissante et les empêcherait d'y vivre correctement.