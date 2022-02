En commission de mobilité, ce mardi, le secrétaire d'Etat Mathieu Michel a présenté un "plan pluriannuel d'investissements" pour les bâtiments fédéraux. Une enveloppe de 5,1 milliards d'ici 2041 est prévue, mais un tiers (1,6 milliard) de la somme doit encore être trouvée dans les prochaines années et décennies. "Il y a une liste de 124 projets, mais les budgets nécessaires ne sont donnés qu'en fourchette, parce qu'il s'agit de ne pas orienter les marchés publics", a indiqué le secrétaire d'Etat. "Une attention particulière sera donnée à la consommation énergétique et le bilan carbone du parc fédéral."

Focus sur les projets de la région carolo.

15 à 25 millions pour la prison de Jamioulx en 2022-23

La prison de Jamioulx sera la cible de travaux de rénovation et une nouvelle annexe verra le jour dans les prochains mois. D'après le plan d'investissement, la régie des bâtiments fédéraux procèdera cette année, en 2022, au lancement d'un marché public pour renouveler la sécurité électronique et pour remplacer les châssis. Un budget de 5 à 10 millions d'euros sera prévu à cette fin.

Mais Mathieu Michel annonce aussi la création d'une annexe semi-ouverte, dont le marché sera lancé en 2023, pour un montant estimé entre 10 et 15 millions d'euros. Cette annexe devrait prévoir 50 cellules selon Sudinfo, à ajouter aux 168 déjà présentes dans la prison existante. On sait la surpopulation carcérale, avec près de 400 détenus pour 270 places à Jamioulx d'après la fiche d'information officielle du SPF Justice. Cette future annexe est donc virtuellement déjà complète.

© van Kasteel

Coup de neuf pour le Palais de Justice, sans date annoncée

Une rénovation du Palais de Justice, très attendue, se fera bien mais on ne sait pas quand. La seule date donnée est "après 2026". Un montant de 10 à 15 millions d'euros pourra être dégagé d'après Mathieu Michel.

On connaît l'état du Palais de Justice de Charleroi aujourd'hui, avec des ascenseurs qui font des leurs, une mauvaise isolation de nombreux locaux donnant des chaleurs quasi-invivables en été et nécessitant un chauffage permanent en hiver pour maintenir une température vivable. On sait aussi que de nombreuses personnes rencontrent des problèmes de chauffage dans leur bureau, malgré un changement récent de chaudière.

La nouvelle est donc bienvenue, mais pose question quant à la (non)-date de réalisation, alors que les problèmes sont connus depuis belle lurette.

© van Kasteel

D'autres projets indiqués, dont le centre fermé de Jumet

Le document reprend d'autres projets qui devront se faire dans les prochaines années, mais où aucune date n'est annoncée.

Ainsi, un grand plan de centralisation de services de la police fédérale à Jumet est prévu à l'avenir, pour un montant estimé à plus de 25 millions d'euros. Ces travaux suivront le nouveau centre d'entraînement qui a vu le jour sur place récemment.

Dans le cadre de l'asile et la migration, plusieurs points sont annoncés : le centre d'asile de Charleroi aura une extension (10 à 15 millions), le centre d'asile de Châtelet sera rénové (5 à 10 millions)... et il y aura visiblement bien la construction d'un centre fermé à Jumet (plus de 25 millions d'euros).

Ce dernier point avait fait couler beaucoup d'encre ces dernières années, on peut voir dans le plan d'investissements que le fédéral vise toujours bel et bien sa création, mais repousse les échéances à "plus tard", après 2026.