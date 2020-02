De jeunes réalisateurs amateurs se livrent sur grand écran.

C’est un rendez-vous qu’attendent les jeunes fréquentant les centres de jeunes comme les maisons de jeunes, les AMO (Accueil en milieu ouvert) et autres groupes de jeunes du grand Charleroi et maintenant de Liège.

Le festival du Clap d’or est l’événement qui clôture "Reporter en herbe". Le projet consiste à ce que les jeunes traitent librement de sujets qui leur tiennent à cœur. Que ce soit avec humour ou d’une manière plus dramatique, les jeunes sont libres de leurs propos. "L’idée initiale est venue il y a dix ans d’ici car nous souhaitions permettre à des jeunes de s’exprimer en utilisant des outils audiovisuels. Nous sommes allés à leur rencontre et leur avons proposé de réaliser des courts-métrages, diffusés lors d’un festival", explique l’un des organisateurs, Sergio Costabeber de l’AJmo de Charleroi.

Lors d’un week-end à l’auberge de jeunesse de Charleroi, les jeunes ont été invités à participer à des animations autour de jeux et d’exercices avec des professionnels de l’image afin de se familiariser avec les outils audiovisuels.

Avec ces nouvelles compétences, les jeunes âgés de 12 à 18 ans ont la possibilité de transmettre de manière intelligible et au plus grand nombre les sujets qui les touchent. Si aucun thème n’est fixé par les organisateurs, la seule chose demandée aux participants est de se tenir à leur engagement de participation. En effet, les différentes phases du projet, comme l’écriture d’un scénario, la réalisation et le tournage, doivent se faire avant le 16 mai, date de projection des films devant un jury de professionnels.

"Comme ils sont libres d’aborder n’importe quel thème, nous soumettons aux jeunes deux petites contraintes devant susciter la créativité. Cette année, et pour les 10 ans du festival, il a été choisi de mettre dans les films en concours un gâteau et une citation de film culte sous n’importe quelle forme."

La projection de l’ensemble des films se fera le 16 mai au cinéma Le Parc.