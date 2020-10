Cette année, Le Vecteur convie les passionnés de lecture au Festival Livresse du 14 au 17 octobre.

Le festival n'est pas réservé exclusivement à la lecture puisque, sur les 4 jours se dérouleront des festivités rassemblant des lectures, des projections, des discussions, des concerts, des expositions, une librairie, bref, une multitude de choses.

Depuis sa grande première en 1996, Livresse n’a cessé de défendre une multitude de pratiques artistiques autour de la littérature émergente et expérimentale. Les motivations initiales de son équipe n’ont pas changé. L’objectif premier de la manifestation est de mettre en présence le public carolo et de l’ensemble de la Fédération Wallonie-Bruxelles avec des artistes contemporains de tous horizons, dont une poignée d’auteurs invités pour les festivités.

Aujourd’hui, Livresse mûrit et se renouvelle. Le festival expérimente, aussi. Son équipe explore désormais de nouvelles pratiques culturelles et repense ses canevas événementiels. Des résidences au format long, des initiatives éditoriales, des micro-expositions s’aventurant dans de nouveaux espaces intègrent désormais son ADN. L’édition 2020 sera plus que jamais le moment de relever des défis inédits. Enfin, le festival Livresse reste aussi un moment festif, innovant et unique, prenant place au cœur d’un lieu atypique et singulier. Au cœur du Vecteur, implanté à la rue de Marcinelle, en Ville Basse à Charleroi, le festival a trouvé un lieu propice à son épanouissement.

Au programme de l'édition 2020 :

Mercredi 14 : soirée d'ouverture

Ouverture de la librairie éphémère + version murale de l'exposition de Samuel Trenquier et Michel Goyon

et Michel Goyon Vernissage de Gargarismes et de Vincent Wagnair

et de Projection des films de Thibault Le Texier et discussion avec Anthony Galuzzo autour de la thématique " Je consomme donc je suis "

Jeudi 15 : Tévé Carbone S01E04 et discussion

Discussion autour de la place du livre d'artiste dans les bibliothèques et collections muséales

Tévé Carbone S01E04, la tévé des microéditeur.ice.s confinés en live avec notamment un concert de Johnny Superglu.

Vendredi 16 : Teuf



Infossession autour du statut d'artiste donnée par Amplo

Présentation de l'édition réalisée en résidence par Jean Guichon

Lecture par Antoine Boute à la Quille

à la Quille Concerts de PAARD. et Crackups

Samedi 17 : Brunch livresque



Brunch

LI(B)RE Physique #3 - lectures collectives et à voix hautes

Physique #3 - lectures collectives et à voix hautes Atelier Coller/Copier donné par Gargarismes

Retrouvez toute la programmation en détail sur https://www.vecteur.be/ (réservations obligatoires).