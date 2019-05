Philippe Verdonck est le nouveau CEO de l’aéroport de Charleroi, suite au départ de Jean-Jacques Cloquet vers les enclos de Pairi Daiza. L’Anversois de 54 ans a officiellement pris ses fonctions ce 1er mai et se dit prêt à relever “le plus beau challenge qui existe en Belgique”.



Et des challenges, il en aura. Sur le feu à BSCA, on compte pêle-mêle:

la construction d’un nouveau bâtiment de sécurité pour remplacer la tente séparant actuellement les parkings et les terminaux principaux,

l’allongement de la piste pour accueillir des vols intercontinentaux - une annonce devrait d’ailleurs tomber ce 8 mai,

le développement d’un nouveau masterplan pour les horizons 2025 et 2035,

la diversification des compagnies aériennes accueillies sur le tarmac pour ne pas trop être dépendant de Ryanair,

le développement d’une ligne ferroviaire pour éviter l’utilisation de la voiture,

le renforcement des lignes de bus vers le nord de la France et le nord des Pays-Bas,

la nécessité de trouver des fonds pour continuer à développer l’aéroport, maintenant que la Wallonie s’est fait taper sur les doigts par l’Europe pour avoir fait des “aides d’Etat illégales”.

“Je suis motivé”, a expliqué Philippe Verdonck à la presse ce jeudi matin. “J’ai rencontré un à un les membres de la direction, j’ai pu échanger avec les syndicats, et tout le monde veut travailler pour rendre l’aéroport encore meilleur.” Seuls les investisseurs privés n’ont pas encore rencontré le nouveau CEO.

“C’est un milieu très concurrentiel”, a aussi souligné Laurent Leveque, président du C.A. “Et si on n’investit pas, ce n’est même pas qu’on va stagner, on va régresser. Il faut continuer le développement de l’aéroport de Charleroi.” Mais pas à n’importe quel prix, promet le nouveau “big boss” : “L’esprit carolo, c’est chalereux, la main sur le coeur, une ambiance familiale. Jean-Jacques Cloquet a poussé l’aéroport avec cet esprit, et je compte continuer dans la même direction, c’est un véritable atout.”

Pour trouver des fonds et faire face à ses concurrents - Zaventem, Eindhoven, Lille et Luxembourg - une piste : les compagnies aériennes elles-même. “Les redevances par atterrisage et décollage vont augmenter” , doit reconnaître Philippe Verdonck. Aujourd’hui, BSCA est le moins cher d’Europe... Il faudra faire avaler la pillule aux compagnies qui ont misé sur Charleroi, notamment Ryanair, qui est la raison pour laquelle l’aéroport a pu se développer, faut-il le rappeler.