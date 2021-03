Un quartier alimenté partiellement en énergie par la chaleur du sous-sol d’un terril (la géothermie), une première en Europe : c’est ainsi que Sylvie Vandezande présentait au début de l’an dernier son projet de promotion immobilière des Hiercheuses à Marcinelle, sélectionné en 2016 par le SPW comme l’un des futurs nouveaux quartiers de Wallonie.

Un an plus tard, on ignore si la société familiale de construction et de développement immobilier pourra aller au bout. La SA Vandezande traverse en effet des difficultés économiques. Propriétaire du site de 25 hectares, elle est la seule à pouvoir avancer. La Ville ne connaît pas ses intentions : chercher des partenaires financiers ? Vendre ? Nous avons contacté l’administratrice déléguée pour des éclaircissements. En vain.