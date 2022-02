Ce vendredi 4 février est la journée mondiale contre le cancer. Il constitue encore aujourd'hui la première cause de mortalité dans le monde, bien avant les guerres et autres catastrophes naturelles mais fait beaucoup moins parler...

Cette lutte passe par un développement technologique et des recherches constantes. Dans notre région, le GHDC s’est imposé comme étant à la pointe de ce combat. "Le GHdC a fait du développement de son secteur oncologique une priorité stratégique. Ses services d’oncologie médicale sont associés à l’Institut Roi Albert II des Cliniques universitaires Saint-Luc (CUSL) et forment le plus grand Service d’oncologie médicale de Belgique en termes de volume d’activités. Le GHdC a acquis une expertise incontestable et une véritable reconnaissance dans le milieu scientifique. Ces dernières années, le nombre de patients qui ont fait confiance au GHdC pour leur traitement n’a cessé de croître."

Pour se faire, il a été développé un séquençage de nouvelle génération (NGS) pour détecter les anomalies de l'ADN et permettre une thérapie ciblée des tumeurs.

Le principe consiste à rechercher de façon large d'éventuelles mutations présentes au niveau de l'ADN tumoral qui pourrait faire l'objet d'un traitement ciblé directement ces anomalies.

Dans environ 30 % des cas, des anomalies cyclables sont mises en évidence et peuvent faire l'objet d'un traitement par des médicaments pour certains déjà remboursés ou en voie d'étude.

Deux larges études sont actives en Belgique dans ce domaine (étude GENEO et Ballet) sous le sponsoring de la Belgian Society of médical oncology et de Siensano. Ses études étaient ouvertes initialement dans les centres académiques belges ainsi qu'au Grand Hôpital de Charleroi (GHdC). D'autres centres non académiques sont venus ultérieurement se joindre au GHdC.

Chaque semaine, les résultats des tests de séquençage réalisés dans le cadre de ces deux études sont discutées lors d'un "molecular tumor board" regroupant de multiples experts belges afin de proposer une attitude thérapeutique ou d'orienter le patient vers une étude clinique en rapport avec l'anomalie détectée.

En termes de chiffres, le GhdC c’est 2.152 nouveaux cas de cancer détectés, 1.349 diagnostics de suivi, 1.559 passages en Hospitalisation à domicile et 14.923 consultations.