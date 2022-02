C’est un recrutement peu banal auquel procède actuellement le GHDC. En effet, le Grand Hôpital de Charleroi recrute un philosophe hospitalier. Cette démarche singulière et unique en Wallonie part d’un constat de souffrance au sein du personnel hospitalier accentué par la crise Covid. "Déjà avant la crise, il y avait des difficultés vécues sur le terrain essentiellement par le manque de ressources humaines. Le système fonctionnait surtout par la volonté et le courage de tout le monde malgré une situation difficile. La crise covid a accentué ce constat," explique Gauthier Saelens, Directeur général du GHDC.

Pour soutenir le personnel dans cette épreuve, différentes initiatives ont été mises sur pied : une cellule sport et bien-être comprenant des activités sportives et culturelles à destination du personnel, une assistance sociale ainsi qu’une psychologue. "Ces trois piliers ont été renforcés pendant la crise pour être le plus possible en soutien au personnel."

Malgré ces renforts et soutiens, les dirigeants de l’hôpital carolo se sont rendu compte que certains ne trouvaient pas de réponses à leurs difficultés et que ce qui avait été mis en place ne répondait pas tout à fait aux besoins. "Ce que les gens exprimaient concernait des questions sur le sens de leurs actions. Quel sens à mon travail? Quel sens a mon engagement? Qu’est ce que je fais là? Nous avons beaucoup entendu cela notamment dans les équipes médicales. Face à cela, la directrice des soins infirmiers a émis l’idée de faire appel à un philosophe. Cela allait de source qu’il nous fallait quelqu’un qui nous aide à réfléchir au sens des actions. Ce qui est très frappant c’est que les personnes qui exercent leur métier au sein de l’hôpital ont une motivation très forte au départ. Apporter des soins aux personnes est un vrai choix. On ne fait pas des études comme cela par défaut. Quand on a des personnes qui ont fait un tel choix et qui sont déstabilisées sur leurs bases, on ne peut que penser qu’il y a quelque chose à travailler"

Après réflexion, la direction a élaboré une description de tâches. "Au-delà du cadre hospitalier, c’est toute la population qui se pose des questions encore plus depuis la crise. Dans notre cadre, nous devons assurer un fonctionnement 24h/24 et être au service de la population. Nous ne pouvons régler tous les problèmes de la société et de notre environnement mais à notre niveau, à l’intérieur de l’hôpital, nous pouvons initier des actions."

Cette semaine se clôture les sélections puis viendra la mise en route du soutien philosophique au personnel. "Nous devons trouver notre modèle car le recourt à un philosophe est totalement inédit. Nous sommes totalement sur quelque chose de neuf," conclut le Directeur général.