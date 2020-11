Ce vendredi matin, le ministre Frédéric Daerden était au dernier étage de la tour Soleo d'Igretec, à Charleroi. Accompagné du bourgmestre Paul Magnette et des équipes de l'intercommunale d'Igretec, il est venu - avec diffusion de la visite par visioconférence - pour arrêter la signature de la promesse ferme des subsides wallon dans le dossier de la Cité des Métiers.

Ce gigantesque projet, on s'en souvient, avait commencé ses premiers balbutiements en 2014. Avec les subsides wallons, il pourra voir le jour courant 2024, sauf retards éventuels. "Ce projet est monumental, par le chantier nécessaire, mais aussi par le concept qui est derrière", s'est réjoui Paul Magnette. Sur la ville haute, où se situe aujourd'hui l'Université du Travail - entre autres - la Cité des Métiers jouera un rôle moteur dans la formation : Fédération Wallonie-Bruxelles, Province de Hainaut et Aumoniers du Travail seront en effet réunis dans le projet qui pourra devenir un guichet unique d'orientation, d'information et de conseil sur les métiers. Via l'école, la première inter-réseau, avec l'ajout de centre de formation du Forem, d'un centre de ressources des métiers de l'industrie et de la construction, des opératifs actifs dans le domaine de la science, la Cité des Métiers devrait permettre de revaloriser les métiers techniques, technologiques et scientifiques. Le tout, en étant située sur le futur CampusUCharleroi, où s'installera aussi le centre Zénobe Gramme qui regroupe ULB et UMons (et les bacheliers et masters prévus sur place) : c'est un vrai pôle universitaire qui se développe petit à petit sur Charleroi, dans ce que le bourgmestre appelle le "District Créatif", ou Charleroi DC, qui sera encore complété par d'autres projets en cours de développement. Un projet que jalousent déjà Liège et Namur, d'ailleurs, souligne Paul Magnette.

"J'ai dit que j'avais trois priorités pour la ville : la formation, la formation et la formation. On corrige petit à petit l'absence d'université à Charleroi, qui est une des deux seules villes de plus de 200.000 habitants en Europe qui n'en a pas. La formation a vraiment un rôle essentiel dans la société, avec la transition climatique qui est devant nous et la nécessité de décarboner l'économie : c'est un défi immense, on aura besoin des femmes et des hommes qui auront acquis les bonnes compétences pour y arriver d'ici 2050", a insisté Paul Magnette. Et c'est pour cela que la Wallonie met autant d'argent sur la table : 35 millions de subsides, pour un projet qui en coûtera en tout 43,5 millions. Le ministre Frédéric Daerden l'a souligné : "il est fondamental pour viser l'excellence d'avoir une infrastructure de qualité où réaliser les formations."

Cet argent servira à rénover deux sites: le bâtiment Roullier, à côté du Marsupilami, et le site des Aumoniers du Travail à quelques centaines de mètres de là. Dans les prochaines semaines, les marchés publics seront lancés, pour un début des travaux "au plus tard en septembre 2021". Fin des travaux prévue à l'horizon 2024. C'est l'intercommunale Igretec qui supervise le dossier, et qui précise "avoir prévu des clauses sociales et anti-dumping, très importantes, notamment pour intégrer le côté formation dans le chantier de rénovation-même." Les équipes techniques d'Igretec enchaînent : "la majorité du chantier, 70% à peu près, se fera en intérieur, au niveau des éclairages, de la performance énergétique, de la ventilation, etc. On parle tout de même de 3.500 mètres carrés de vitrages, d'1,2 hectare de façades ou encore de 8.000 points lumineux à remplacer. Mais il faut aussi qu'on puisse maintenir l'activité déjà en cours pendant ce temps, il sera très important de correctement planifier le chantier, pour s'assurer que la formation continue. Et pour que ça se fasse au mieux, il faut aussi aller plus loin que simplement placer des barrières Nadar: nous avons prévu des panneaux pédagogiques aux abords des travaux, des visites de chantier, des barrières décorées et/ou des bâches, mais aussi des containers contenant des arbres et buissons qui pourront être déplacés au fur et à mesure de l'avancement du projet, pour réduire au maximum les nuisances."