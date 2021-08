Après Aiseau-Presles la semaine dernière, Tommy Leclercq (PS), gouverneur du Hainaut, est venu à Châtelet tout la matinée avant de s'entretenir avec le bourgmestre Daniel Vanderlick (PS). Sur le terrain, il a pu se rendre compte des dégâts causés par les inondations, ainsi que les différents travaux entrepris par la commune pour limiter la casse en amont et le risque de récidive.

Globalement, le Hainaut a été assez peu touché par les inondations de la mi-juillet, mais de sérieux dégâts ont tout de même eu lieu, à des endroits bien localisés. Comme à Aiseau-Presles et Châtelet, le gouvernement devrait aussi se rendre si ce n'est déjà fait à Gerpinnes et Ham-sur-Heure-Nalinnes.

Les visites et les entretiens avec les autorités locales et les sinistrés visent à établir d'éventuelles causes techniques aux inondations, puisque la Province de Hainaut est responsable de l'entretien des cours d'eau.