Lionel, Fabien, Éric et Jacques sont des musiciens carolos amoureux de leur région et ils le revendiquent haut et fort.

Avec leur groupe Tollan, ils mettent le feu à chacune de leurs apparitions publiques. Leur son aux influences électro-rock des années 80 et le fait qu’ils se produisent en français transportent les spectateurs dans leur univers tantôt léger, tantôt plus sombre.

Depuis la sortie de leur album Faux Départs en 2019, plusieurs extraits ont d’ailleurs trouvé écho auprès d’associations, au point d’en devenir un hymne.

"Nous sommes inspirés par la vie de tous les jours avec ses bons moments et ses moments plus difficiles, comme la souffrance animale, les relations hommes-femmes ou encore la maladie d’Alzheimer. Par exemple, dans la chanson "Elle oublie", nous avons voulu mettre des mots sur cette maladie et la souffrance qu’elle engendre pour la personne et l’entourage" , explique Lionel, le chanteur. D’autres thèmes sont également abordés et le désir de transmettre un message est accru par le choix de l’utilisation du français. "Nous avons choisi délibérément de nous exprimer en français car nous voulons nous assurer une bonne compréhension de notre message. Clairement, il a fallu trouver un équilibre car notre musique invite plus à chanter en anglais, mais le français est si riche qu’il est possible de mieux faire passer des émotions."

Si Tollan n’est pas un nom qui résonne encore dans toutes les oreilles, certains connaissent malgré tout leur morceau "La flamme". Il suffit de se rendre à un match du Sporting de Charleroi lorsqu’il joue à domicile pour l’entendre. Le morceau est devenu, depuis octobre dernier, l’hymne du club lors de la montée des joueurs sur le terrain.

"Nous avons toujours pensé que "La flamme" avait des airs de chanson de stade. Convaincus de cela, nous avons rencontré Walter Chardon, l’un des cadres du club carolo, en lui soumettant notre idée. Il a été d’accord avec nous, mais au stade du Pays de Charleroi, les clubs de supporters ont leur mot à dire. Nous les avons contactés et ils nous ont donné leur accord. Nous avons été invités à la première et, lorsque nous avons entendu les premières notes, nous avons eu des frissons. Voir les supporters applaudir à tout rompre leur équipe favorite, tous boostés par une de nos chansons, c’est quelque chose de formidable. Nous, un petit groupe de Charleroi, avons détrôné le mythique Jean-Michel Jarre."

Leur album Faux Départs est disponible sur toutes les plateformes numériques.