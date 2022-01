C'est à la Maison du Tourisme de Charleroi que les promeneurs qu'ils soient seuls, en famille ou entre amis peuvent se procurer le guide des promenades à faire dans le grand Charleroi. De Pont-à-Celles à Fleurus, en passant par Châtelet et Farciennes, il est possible de découvrir des lieux qui regorgent de surprises.

Pour inaugurer la saison 2022, voici un aperçu des toutes premières visites :



Les terrils des Mastelles, Vallées et Saint-Xavier qui retracera l’histoire des charbonnages et de la société Noël Sart-Culpart (le 4 janvier 2022 à 9h30), la Chaîne des terrils Porte Ouest avec l’ascension des terrils des Piges, Saint-Théodore et Bayemont Saint-Charles et un tronçon de la Boucle Noire — qui offre des paysages insolites sur le canal Charleroi-Bruxelles (le 8 janvier 2022à 13h30), la visite de la Poterie Dubois à Bouffioulx (le 8 et le 23 janvier à 14h), Gerpinnes, entre histoire et patrimoine (le 12 janvier 2022), le terril du Bois du Cazier (le 15 janvier 2022 à 13h30), Lodelinsart-sur-Verre (le 22 janvier à 9h30) et le terril du Sacré Français à Dampremy (le 22 janvier à 13h30).

Des nouveautés à épingler sur des thématiques différentes

Historique : Gerpinnes, entre histoire et patrimoine (le 12 janvier 2021), Femmes de la Résistance à Charleroi (le 8 mars 2022), Des maîtres de verreries à Sambre Rouge – Jumet (le 30 octobre 2022).

Nature : Terrils des Mastelles, Vallées et Saint-Xavier à Gilly (le 4 janvier 2022), Terril de l’Estacade à Courcelles (le 12 mars 2022), Concert d’oiseaux au Bois d’Heigne à Jumet (le 14 mai 2022),

Insolites : Jumet.bio, la ferme urbaine du futur (le 13 mars 2022), Cuisine sauvage — atelier participatif à Marcinelle (le 27 mars 2022), Halloween dans le Bois du Prince (le 29 octobre 2022), Cimetière de Marcinelle (le 30 octobre 2022)

Vélo : Tour Sainte-Rolende à Gerpinnes (le 27 mai 2022) et Où sont les femmes ? – Roux/Monceau-sur-Sambre, un itinéraire à vélo en mémoire des femmes qui ont tissé l’histoire. (le 4 juin 2022), De canal en canal (le 24 juillet 2022), Carolo Park Tour (le 4 septembre 2022).



Randonnées : Rando sur la Boucle Noire (le 11 juin 2022)

Réservation et paiement exclusivement en ligne auprès de la Maison du Tourisme

Infos pratiques

• La nouvelle brochure est disponible gratuitement à la Maison du Tourisme, place Charles II, 20 à 6000 Charleroi.

• Réservation indispensable sur la page Facebook ​‘Visit Charleroi’ et sur le site web cm​-tourisme​.be (Explorer / Visiter / Musées & Patrimoine / Promenades guidées pour individuels au Pays de Charleroi)

• Respect des mesures sanitaires en vigueur

• Respect de la nature

Envie de découvrir le Pays de Charleroi à d’autres moments ?

Toutes les cartes-promenades sont disponibles gratuitement à la Maison du Tourisme et sur cm​-tourisme​.be : Parcours historique, Art nouveau, Art déco, 350 ans, Street Art…

L’application mobile gratuite Totemus ​‘Charleroi propose de découvrir Charleroi d'une manière inattendue. Il s'agit est un mix entre géocaching et chasse aux totems, entre ville haute et ville basse autour des statues BD, des œuvres de Street Art, des bâtiments anciens et nouveaux… Sur Gerpinnes, les promeneurs sont invités à « retrouver la rose de Sartia de Marie Linô la sorcière ».

Le guide touristique du Pays de Charleroi regorge de bons plans et d’idées de découvertes : balades, musées, producteurs locaux… Il est disponible gratuitement à la Maison du tourisme et auprès des opérateurs touristiques.

Le site cm​-tourisme​.be propose également des idées de micro-aventures à Charleroi Métropole, jusqu’au Pays des Lacs.