Après Mons et Liège, c’est Charleroi qui se prépare à accueillir le hackathon Citizens of Wallonia, un projet porté par Futurocité, centre d’innovation technologique dans le domaine des smart cities. Pour sa 7e édition, l’événement, qui n’était encore jamais venu en bord de Sambre, prendra ses quartiers dans le bâtiment A6K-E6K, sur l’esplanade de la gare. Ce sera du 18 au 20 mars. Objectif: "(Ré)inventer la ville de demain en créant des innovants pour le citoyen", résume Nicolas Installé, directeur exécutif de Futurocité. Une initiative qui ne manque pas de donner le sourire à l’échevin Éric Goffart en charge du numérique, d’autant que si le succès est au rendez-vous comme on l’espère, la Ville devrait resigner pour une nouvelle édition en 2023.

Certains dorment sur place

Depuis sa création en 2016, la compétition vise à favoriser le développement de l’open data dans les pouvoirs locaux. Le principe du hackathon est simple: pendant 48 heures, les participants qui sont étudiants à l’université ou en hautes écoles, issus des milieux associatifs, makers, entrepreneurs, agents du secteur public ou citoyens porteurs de projets, interagissent pour élaborer des solutions de partage de données. "Généralement, nous encadrons une centaine d’inscrits dont certains mangent et dorment sur place, poursuit Nicolas Installé. L’an dernier, un groupe d’infirmières avait soumis un projet dans le domaine de la santé. Une appli a pu être développée."

Esprit communautaire

Avec ses partenaires comme Alstom, Igretec, Charleroi Entreprendre ou TechnofuturTIC, l’organisateur Futurocité insiste sur les valeurs au cœur du hackathon Citizens of Wallonia: esprit communautaire et développement participatif, entraide, échanges et proximité, mérite et rapidité d’exécution. "Comme un délai est imposé pour les réalisations, cela induit un stress positif qui galvanise l’énergie créative de la communauté", ajoute Pierre Lelong de TechnofuturTIC. Futurocité met des ressources à disposition pour donner toutes les chances au projet d’aboutir: outils de développement, coaches, données commerciales ou institutionnelles, méthodologie, technologies. Des prix sont remis aux projets dans différentes catégories. Inscription obligatoire sur le site: citizensofwallonia.be