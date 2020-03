Le Collège provincial a validé un certain nombre de reports et d’annulation d’activités. Il a aussi défini les modalités de travail de son personnel enseignant et non enseignant durant cette période critique.

Dans l’enseignement secondaire et de promotion sociale, la suspension est rendue effective, mais des gardes seront assurées. Les matières seront envoyées aux élèves par voie numérique ou postale. Dans le supérieur, la Haute École Condorcet prend des mesures spécifiques (lire par ailleurs).

La formation des pompiers et des ambulanciers-secouristes est suspendue à partir du 16 mars. Les formations policières sont également suspendues.

Les bibliothèques et musées provinciaux (BPS22 à Charleroi) sont fermés au public. Les activités d’éducation permanente y sont suspendues. Il en va de même pour les journées sportives.

Dans l’action sociale, les mesures déjà prévues sont confirmées : les activités en extérieur des services d’accueil sont supprimées, de même que les accueils de jour fermés. Les jeunes hébergés en institutions sont orientés vers leur domicile dans la mesure du possible. Des contacts sont en cours avec les médecins et les hôpitaux pour celles et ceux qui devraient demeurer confinés dans les établissements.

Pour son personnel, la Province mise sur le télétravail et l’annulation des réunions et formations prévues.