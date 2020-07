La crise du Covid-19 a donné la part belle non seulement aux commerces de proximité mais aussi aux nouvelles enseignes prônant un commerce équitable et favorisant les circuits-court.

Si le Hangar se veut être un espace de vente, les fondateurs ont voulu également que ce lieu accueille le public afin d'y réfléchir à des projets participatifs et citoyens.

Le but de l'asbl est triple, premièrement l'asbl propose de créer des ponts entre les producteurs et les consommateurs grâce à une envie de mettre en avant les acteurs de l'économie locale et solidaire des alentours. Ensuite, le Hangar souhaite proposer des produits éthiques et de qualités. Et enfin, ce lieu se veut être un espace de convivialité avec des jeux pour tous. © D.R.

Outre une philosophie résolument tournée vers le local de qualité et l'éthique, le Hangar offre l'opportunité d'y faire son marché via la plate-forme « Commun' Halle ». Tous les vendredis en fin d'après-midi, les clients sont invités à venir retirer leur panier d'articles commandés en ligne sur le site. Si les commandes se font via l'informatique le côté humain reste une priorité puisque les producteurs sont sur place.

Avec des valeurs fondées sur la reconnaissance des artisans, artistes et du savoir-faire local, il est possible de se poser quelques instants le jour de l'ouverture afin de profiter des produits disponibles au bar, les bières locales y ont la part belle.

Bien entendu il y a les produits de bouche mais le Hangar c'est aussi l'endroit où il est possible de découvrir les créations d'artistes belges ou les gros coups de cœur venus de l'étranger.

Le lieu ouvert à la culture permet notamment de voir des artistes s'y produire ou exposer. Pour encore plus apprécier le Hangar, l'aspect récréatif n'a pas été oublié puisque des jeux électroniques y ont été installé. Flipper ou jeux d'arcades, les petits comme les grands y sont bien accueillis. Dans une logique de partenariat entre associations locales, un premier clip de promotion va bientôt voir le jour. C'est le Collectif Indigen très actifs dans le street art carolo qui en signe la réalisation. © D.R.

Pour les paniers de produits locaux il est possible de passer commande en ligne avant le mercredi minuit. Pour les retraits, c'est le vendredi 17h30-19h au Hangar rue des Soldats 79, 6200 Châtelet.