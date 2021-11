En Wallonie, il n’existe pas de programme d’incubation équivalent dans le secteur des industries culturelles et créatives (ICC) : ministre wallon en charge de l’Economie, Willy Borsus est venu le découvrir à Charleroi ce mercredi, dans l’espace du Hub-C installé depuis 2020 au deuxième étage du Quai 10. En présence du bourgmestre et du Secrétaire d’Etat à la Relance Thomas Dermine, ce lieu dédié à l’entrepreneuriat, à l’innovation et à l’expérimentation a été présenté officiellement au public.

Ses espaces et son équipement matérialisent la volonté de stimuler et faire rayonner l’innovation créative à Charleroi et au-delà ! « Nous avons concentré les outils pour renforcer l’attractivité du projet » explique la coordinatrice Stéphanie Toussaint. Média lab et fablab, logiciels, outils numériques : tout est mis à la disposition de la collectivité pour la connecter à l’écosystème et permettre à ses membres de matérialiser leurs idées, les améliorer, les prototyper… Il s’agit d’une plateforme collaborative

À travers ses différents services de sensibilisation, d’accompagnement et de fertilisation, le Hub-C a déjà incubé 31 projets, à haut potentiel socioéconomique.

« Le premier appel à candidatures avait été lancé au début 2021 », poursuit Stéphanie Toussaint. « Une deuxième cohorte a suivi, avec des participants de secteurs très diversifiés comme le design, l’architecture, la gastronomie, la communication… La session se termine. »

En décembre, l’expérience sera rééditée pour un nouveau semestre qui démarrera en janvier 2022. On attend une trentaine de nouveaux porteurs de projets. Entreprises en création ou en diversification, indépendants, artistes : chacun a sa place dans le dispositif cofinancé par le Feder et la Wallonie. Sa force réside surtout dans son réseau : artistes, designers, chercheurs, makers, entrepreneurs apportent chacun leur contribution pour enrichir le groupe. Des experts et partenaires (Igretec, Charleroi Entreprendre, CETIC, ULB) encadrent le collectif.

Pour aller encore plus loin, le ministre Borsus a présenté les grandes lignes de sa réforme des actions d’accompagnement économique. Elle va booster les collaborations entre les opérateurs locaux et renforcer l’efficacité de la plateforme.