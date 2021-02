Le 29 octobre dernier apparaissait un nouvel opérateur de développement de projets, le HUB créatif de Charleroi Métropole. Cet incubateur dédié aux industries créatives et culturelles sur le territoire de Charleroi accueille depuis peu ses 19 premiers projets qui vont y être accompagnés.

La structure profite d'une situation idéale puisqu'elle est implantée dans l'immeuble du Quai 10 au cœur de l’écosystème créatif, culturel, digital et entrepreneurial de Charleroi. Le Hub-C est aussi une plate forme de réseautage misant sur le décloisonnement entre les disciplines et les publics. "Parce que les dynamiques culturelles et de créativité présentent un réel potentiel de croissance, et parce qu’un besoin d’accompagnement spécialisé a été identifié pour les acteurs des ICC, le Hub-C vient de lancer un incubateur dédié aux projets culturels et créatifs, unique sur le territoire de Charleroi Métropole. Deux vagues d’incubation sont prévues chaque année, réunissant un panel de spécialistes," explique Stéphanie Toussaint, coordinatrice.

Avec l'arrivée des premiers projets c'est toute une dynamique créative et participative qui se met en route. "En plus de sensibiliser les publics à l’économie créative, le Hub-C a pour mission de stimuler l’émergence d’idées, les collaborations, les décloisonnements disciplinaires à travers une série d’activités de co-imagination, de co-conception, de co-fabrication et de connexion. L'équipe d’animation accompagne également de manière individuelle ou collective les porteurs de projets et entrepreneurs aux différents stades de leurs projets." Les 19 premiers projets concernent les domaines de la mode, des arts visuels, des média, du design, de l'audiovisuel et de la publicité. Les porteurs de projets sont accueillis avec des stades d'avancements différents afin de créer une dynamique au sein du groupe.

Un étroite collaboration avec le Fab Lab permet non seulement aux entrepreneurs de développer leurs idées mais aussi de réaliser leur prototype. "Les locaux du Hub-C ont été aménagés pour répondre aux besoins de ses publics et valoriser au mieux les services proposés. Les espaces – créativité, incubation, exposition, conférences, fabrication, détente - ont, notamment, été dotés d’outils performants (équipements média de type podcast, vidéo et photo, logiciels de création, brodeuse numérique, imprimante 3D…) au service de l’entrepreneuriat créatif et culturel."

Au total, il est prévu que le Hub créatif accompagne une vingtaine de projets sur les 3 prochaines années. Si des appels à projets sont lancés deux fois par an, il est toutefois possible d'être encadrer suivant demande.