Le Huggy's Bar a commencé par un restaurant à Liège, puis un deuxième. Ils se sont petit à petit étendus en Wallonie et à Bruxelles, jusqu'à Charleroi évidemment où deux restaurants ont réussi à s'imposer dans le paysage Horeca, au centre-ville sur la place de la Digue et au Bultia de Nalinnes.

Pour la suite, c'est Gosselies qui verra naître un troisième restaurant, à côté de City Nord : un bail a été signé pour l'emplacement d'un futur restaurant, les travaux suivront, mais il ne faut pas l'attendre avant 2023 voire 2024.

Cette nouvelle vient en même temps qu'une levée de fonds qualifiée d'historique par le CEO de The Huggy's Bar: 5 millions d'euros ont été trouvés, malgré les deux années de pandémie, pour continuer l'expansion de la chaîne. La levée de fonds s'est faite grâce aux partenaires de THB, Noshaq et Invest for Jobs. Les différentes Huggy's Bar emploient à ce jour 250 personnes.

Pour rappel, Huggy's Bar propose une carte composée de burgers "gourmets" (par exemple: raclette, truffe, patty vegan, bleu, etc.), accompagnés de frites et de salade, ainsi qu'une sélection de bières spécialement brassées par l'enseigne pour accompagner les différents goûts.