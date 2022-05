La météo cette semaine laisse espérer le meilleur pour le week-end à venir. Une certitude est de toute façon acquise : c’est le printemps à travers tout l’intra-ring carolorégien. Et grâce aux statistiques de vaccination anti-Covid et le relâchement des mesures sanitaires, les bons moments d’animation urbaine peuvent continuer à reprendre, avec liesse et enthousiasme.

Ces 14 et 15 mai, c’est donc la place de la Digue qui va vivre un afflux de foule, grands, petits, amis et familles, venus partager "Un jardin dans la ville". Mis sur pied par l’ASBL "Charleroi Centre-Ville", avec le Réseau Centre-Villes Wallonie, la Région wallonne, la Ville de Charleroi et plusieurs partenaires privés, le rendez-vous va étaler un véritable coin de verdure au cœur des établissements Horeca de la place. Gazon naturel, décorations florales, mobilier de circonstance et hamacs seront accessibles gratuitement. Des jeux en bois à l’ancienne, des terrains de pétanque et plusieurs chalets en bois, abritant, entre autres, des produits de bouche et des stands de l’intercommunale Tibi ou du service club Kiwanis, complètent le site, pour une ambiance à la fois festive et détendue.

L’accès au site est évidemment gratuit, ainsi que toutes les activités proposées. "Un jardin dans la ville" est accessible de 10 heures à 21 heures, ce samedi 14 mai et des 10 heures à 20 heures, ce dimanche 15 mai.