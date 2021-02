En début de semaine, on apprenait qu'après près de trois mois d'enquête, quatre jeunes (deux garçons et deux filles, âgés de 15 et 16 ans) avaient été interpellés par le parquet. L'un d'entre eux, suspecté d'être l'auteur de l'incendie de l'avion de Gilly et déjà connu de la justice mais pas pour des faits similaires, a été placé en IPPJ.

Ce matin, la Nouvelle Gazette signale qu'il a fugué de l'IPPJ, en régime ouvert, où il avait été placé. D'après nos confrères, qui ont aussi parlé à la mère, il nie être l'auteur de l'incendie: il se trouvait seulement sur place, comme d'autres jeunes.

Le parquet confirme que le jeune nie son implication et signale que l'enquête doit se poursuivre pour déterminer sa culpabilité, suspectée jusqu'à présent. De son côté, la mère est inquiète de ne pas avoir de nouvelles de son fils, qu'elle croit, rapporte également la Nouvelle Gazette. Le jeune est signalé "à rechercher".