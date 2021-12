À l’époque des faits (en 2017), Amir traversait une mauvaise passe : en conflit avec sa mère, il vivait dans la rue ou créchait à gauche et à droite chez des amis. Également en difficulté sur le plan financier, le jeune homme a usé de faux en écriture et d’une fausse signature pour souscrire des crédits pour s’offrir des téléphones portables. Le 21 février 2017, Amir a contracté plusieurs crédits et prêts à tempérament pour des téléphones s’élevant à 612, 650 et 858 euros.

Condamné à un an de prison par défaut, Amir avait formé opposition au jugement pour échapper à la prison et pour effectuer, à la place, une peine de travail. Le parquet avait requis la peine de travail prononcée ce lundi matin.