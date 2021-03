Les couloirs du Palais de Justice de Charleroi étaient chargés, ce lundi matin, pour l'ouverture du deuxième procès dans le cadre du suicide de la jeune Maëlle, qui s'est ôté la vie suite au harcèlement le 31 janvier 2020. Des jeunes ont échangé des vidéos et photos d'elle, qui venait d'arriver dans l'école Saint-Joseph de Jumet, et ils se sont apparemment ligués contre la jeune adolescente, qui a fini par préférer tout arrêter. Une première prévenue avait écopé d’une mesure avec une prestation éducative de 75 heures.

C'était Abel (prénom d'emprunt), le jeune de 16 ans qui a envoyé les vidéos de la jeune fille dénudée, qui passait en audience au tribunal de la jeunesse : le prévenu principal de toute cette tragique affaire, donc, qui est par ailleurs en aveux complets. Il est arrivé en training blanc, survêtement blanc, basket Nike, bombers noir, les cheveux ras et l'air penaud. Il était accompagné de sa mère.

Emmanuel Montana, le père de Maëlle, espérait que justice soit rendue pour sa fille: "je ne vais évidemment pas demander au tribunal de pendre haut et court un mineur, il ne m'appartient d'ailleurs pas de requérir une peine", a indiqué Me Huet aux côtés de son client, "mais il est en aveux de l'ensemble des faits, les faits les plus graves, et qui sont passibles pour un majeur de la peine de réclusion criminelle de 15 à 20 ans. C'est dire si les faits sont passibles de peines extrêmement lourdes."

Huit avocats étaient présents pour plaider dans le dossier : l'avocat du père de Maëlle, deux avocates pour la mère, un avocat pour représenter l'école, deux avocates pour défendre le jeune homme, un avocat pour la mère d'Abel qui est civilement responsable et un avocat de l'assurance de la mère. Le père du gamin, lui, a fait défaut.

Ils sont restés une quarantaine de minutes dans la salle d'audience, avant qu'un report soit prononcé pour une question d'assurance qui a manifesté son intervention dans le dossier. Le tribunal a donc reporté le dossier au 17 mai, jour où toutes les parties s'exprimeront. "C'est très difficile à vivre pour les parents, c'est toujours une souffrance qui remonte et qui les étreint", ajoute Me Huet. "Il est évident pour eux que ça aurait été beaucoup plus soulageant, si je puis dire, que le dossier soit plaidé aujourd'hui."

Pas de commentaires du côté du jeune prévenu ni de l'école.

Ce vendredi 2 avril, un troisième mineur sera entendu par le tribunal, dans un troisième procès. Pour les parents de Maëlle, l'issue principale de cette série de procès est évidemment que de tels faits ne se reproduisent plus jamais: "c'est facile de trouver un coupable, des jeunes, ou une école qui n'est pas intervenue, mais c'est un problème du système qu'il faut changer, pour donner les armes aux jeunes et aux écoles afin de se débarrasser définitivement de ce fléau du harcèlement", explique Marc Van Aerschot, de l'asbl Les Mots de Tom, venu soutenir les parents après avoir lui-même vécu une situation similaire il y a trois ans.