C’est une journée chargée qui attendait Denis Ducarme (MR), le ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME, de l’Agriculture et de l’Intégration sociale, chargé des Grandes villes. En visite dans sa région, il s’est rendu chez Lixon, une entreprise générale de construction avec de solides références en travaux publics et privés. Là, il a pu se rendre compte de l’importance de la société carolo dans le secteur en manque de main-d’œuvre. Le ministre, accompagné de la députée provinciale libérale Fabienne Devilers, s’est ensuite rendu à Gilly chez Imprim’Vert. La société d’impression a pour objectif de favoriser la mise en place d’actions concrètes conduisant à une diminution des impacts sur l’environnement des entreprises exerçant des activités d’impression. Même si le secteur de l’imprimerie est aussi en crise, l’entreprise met un point d’honneur à respecter l’environnement en utilisant des procédés éco-responsables.

La visite des entreprises s’est terminée au Steak House du boulevard Tirou de Charleroi, où Denis Ducarme a remis au patron le label "viande belge de qualité".

"Nous avons souhaité mettre en place un label reconnaissable de tous afin de reconnaître et soutenir les efforts des restaurateurs à travailler avec une viande bovine de qualité répondant à des normes strictes et profitables à une clientèle qui a le droit de consommer des produits de grande qualité provenant d’éleveurs belges. Nous devons mettre en avant les agriculteurs belges. Bien sûr, le blanc bleu belge est une de nos fiertés mais il existe aussi d’autres variétés comme l’angus et le charolais disponibles dans notre pays. La Fédération des agriculteurs et le secteur de l’Horeca ne se connaissent pas assez. Nous devons les rapprocher et créer de véritables connexions et des partenariats durables."

Cette proximité voulue des différents secteurs est aussi une réponse à la problématique des jeunes agriculteurs en mal de reconnaissance et de valorisation.