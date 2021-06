Cette scène a été filmée par une caméra située sur la façade d'un commerce de la rue de Loverval. Alors que Romain Martin est couché sur le trottoir et qu'il semble vouloir se relever, Yasin Driessens prend son élan et frappe dans sa tête avec son pied droit comme un footballeur s'élancerait pour un tir au but. "Le dernier coup parait fatal, la victime n'a eu plus aucune réactivité après", a déclaré le médecin légiste devant la cour, lundi en fin d'après-midi.

Le docteur Alain Duverger a procédé à l'examen externe du corps de la victime et il a relevé de nombreuses lésions sur la tête et le haut du corps, soit une dizaine de coups.

Romain Martin a été frappé durant de longues minutes dans le fond d'un parking par deux mineurs, Pablo et Angela, rejoints par Yasine Driessens. Cette partie de la scène n'a pas été filmée. Ils ont ensuite transporté le corps à l'entrée du parking, où Yasin a frappé Romain à plusieurs reprises.

Le médecin légiste a procédé ensuite à l'examen interne du corps et n'a relevé aucune fracture au niveau du crâne. Par contre, il y avait un hématome important sur les deux hémisphères du cerveau. Cet hématome a provoqué une pression sur le bulbe rachidien, privant ainsi la victime de respirer normalement, ce qui a entraîné un arrêt du cœur.

Pour le médecin légiste, les chances de survie étaient nulles. "Quand la victime a été admise à l'hôpital, son score neurologique était de trois sur quinze, c'est le niveau le plus bas, c'est l'équivalent d'une mort cérébrale", a déclaré le légiste.

Le médecin a aussi relevé des lésions de défense sur les bras de Romain Martin, qui avait un taux d'alcool de 2,92 grammes d'alcool par litre de sang comme l'a relevé le toxicologue. Les experts sont formels, un tel taux diminue les capacités de réactions.

Romain, soixante kilos, s'est retrouvé seul face à trois jeunes agressifs, dont un accusé qui pesait plus de 120 kilos et qui n'a rien fait pour lui venir en aide, restant à ses côtés durant de longues minutes, avant de lui porter le coup considéré comme fatal.

Le procès reprendra mardi avec l'audition du psychiatre et du psychologue qui ont rencontré l'accusé en prison. La cour entendra ensuite les témoins des faits, dont Pablo et Angela, lesquels seront jugés par le tribunal de la jeunesse.