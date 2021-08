La base de loisir "Spin Leisure Park" des Lacs de l'Eau d'Heure, à Froidchapelle, a fêté ses 10 ans en juillet dernier et poursuit sa modernisation, ont indiqué les instances du site jeudi dans un communiqué. Plus de deux millions d'euros d'investissements ont été réalisés au cours des 10 dernières années. L'objectif, selon la direction, est d'obtenir la reconnaissance de parc d'attraction en 2022.

La fréquentation du site récréatif est de quelque 150.000 visiteurs par an, avec une augmentation moyenne annuelle de 10%. Le site est le "premier parc de loisirs labellisé Clef Verte en Wallonie et il place la protection de l'environnement et la durabilité au centre de ses activités", ont indiqué les instances du parc.

Le "Leisure Park" est situé au coeur d'une zone ornithologique. Il a été construit avec la durabilité comme valeur centrale: il fonctionne, notamment, en quasi-autonomie énergétique grâce à près de 170 panneaux solaires. Il fait également appel aux fournisseurs locaux pour la plupart de ses besoins en termes d'horeca, de construction, de recrutement.

Le parc compte actuellement, entre autres, un restaurant, deux hébergements, un surf shop, des terrains de beach volley, un espace d'escape game et un aquapark. Le site aquatique offre de nombreuses possibilités sportives pour amateurs de sports d'eaux, comme notamment le wakeboard, le ski nautique, le kneeboard ou encore le wakeskate.