Après des mois de travaux, le nouveau supermarché Lidl de Marcinelle, sur le haut de l'avenue Mascaux à côté du centre commercial, ouvrira ses portes ce mercredi 9 mars, annonce la chaîne allemande. Avec 1.722m², il s'agit du plus grand Lidl de Belgique, détrônant à ce titre celui de Herstal. Quatorze personnes ont été recrutées pour renforcer l'équipe existante, qui exploitait un magasin de 1.000 m² un peu plus bas sur l'avenue.

Le magasin proposera ses produits dans un bâtiment dit "mixte" : en plus du parking paysager de 134 places, avec une borne de recharge pour véhicule électrique, 18 appartements ont été construits au-dessus de la surface commerciale pour "intégrer le magasin au tissu urbain des communes". Le bâtiment en lui-même est "doté de technologies durables destinées à minimiser la consommation énergétique : une grande isolation des fenêtres, la récupération des eaux ou encore des panneaux photovoltaïques, etc." indique la chaîne.

Lidl se targue également de proposer des produits locaux, comme des carottes qui sont cultivées dans la région de Charleroi. 41% des fournisseurs sont belges, indiquait la marque en 2020 sans que le volume total des produits issus du circuit court ne soit détaillé. À Marcinelle, "l’aménagement du magasin a aussi été intégralement repensé : il est conçu pour permettre une expérience de shopping plus agréable et une circulation plus aisée pour les clients".

Ce nouveau Lidl, avec ceux de Thuin et de Pont-à-Celles, montent le total des investissements récents de la chaîne sur la région carolo à 25 millions d'euros. 30 personnes ont été recrutées en tout, pour renforcer les équipes.