Comme à son habitude, le Village de Noël proposera des chalets (vins chauds, bars à champagne, huitres, tartiflette et poutine, cacahuètes enrobées, crêpes, gaufres, etc.) et des artisans et autres boutiques à cadeaux sur la place de la Digue (jusqu'au 31 décembre) et la place Verte (jusqu'au 8 janvier).

Un grand chalet central, qui accueille à chaque fois restaurant, bar et piste de danse, est aussi en projet. L'entreprise 50N5E et la Ville de Charleroi y travaillent.

La patinoire devrait être de retour, a également indiqué le cabinet de l'échevine Babette Jandrain à Télésambre, mais il reste un gros point d'interrogation: avec ou sans CST (Covid Safe Ticket)? S'il est nécessaire, il faudrait fermer les accès au village de Noël et contrôler celles et ceux qui rentrent. La patinoire, en extérieur mais avec moins de 200 personnes, pourrait ne pas être concernée. Ces questions sont en suspens pour l'instant.