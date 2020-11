Suite aux dernières mesures sanitaires communiquées par le Comité de concertation fédéral, la cellule de crise covid-19 de la Ville de Charleroi a décidé d’annuler l’édition 2020 du Marché de Noël. Sans grande surprise, hélas.

"En concertation avec les partenaires et au vu de l’évolution de la pandémie, il est estimé qu’organiser le Marché de Noël n’était pas possible dans de bonnes conditions, le Comité de concertation ayant interdit tout marché de noël jusqu’au 13 décembre prochain", informe la ville dans un communiqué.

L’échevine des Fêtes, Babette Jandrain regrette la situation : "J’ai bien conscience que l’annulation aura des conséquences économiques pour les commerçants et artisans. Je sais également à quel point l’ambiance conviviale et festive du Marché de Noël plait à nos concitoyens et fait du bien au moral, mais la situation ne laisse pas le choix, la sécurité de nos concitoyens étant la priorité."