Déplacer le marché du dimanche à Charleroi ville basse ? L’option n’est pas à l’ordre du jour, selon l’échevin de tutelle Mahmut Dogru (PS). Comme il l’a indiqué au conseil communal dans une réponse à l’interpellation de Jean-Louis Tuttolomondo (MR), une nouvelle configuration a été définie, en raison des travaux de rénovation urbaine qui vont s’ouvrir dans le quartier.

La nouvelle implantation du marché change à 80 % l’empreinte actuelle, tout en formant une boucle plus cohérente déplacée vers l’ouest. Dans ce cadre, des rues qui n’accueillaient pas d’étal vont en voir débarquer, comme le boulevard Joseph II dans le prolongement du boulevard Defontaine, les rues de la Science, Isaac et Léon Bernus qui ne seront pas impactées par les chantiers.

Parce que ce déplacement est source d’inconfort pour des riverains qui ne pourront par exemple plus stationner leur voiture le dimanche matin, le conseiller MR a suggéré de déménager le marché dans le périmètre des places Verte et de la Digue à la ville basse, où il ne dérangerait personne. "Trois marchés hebdomadaires y sont déjà organisés (NdlR, mardi, jeudi et samedi) , en ajouter un quatrième n’aurait pas de sens, selon l’échevin. D’autant que cela priverait la ville haute de l’un des derniers événements qui y attire du monde."

Mahmut Dogru l’affirme : "Le nouveau tracé permettra aux chalands d’évoluer dans un cadre plus structuré et mieux sécurisé. Le projet interdit en effet tout passage d’un véhicule extérieur comme cela est actuellement possible." Les plaintes ? "Nous n’en avons reçu que deux émanant de personnes qui exercent leur profession le dimanche matin. Tout au contraire, du côté des 350 à 450 ambulants qui participent au marché, l’accueil de la solution a été favorable, avec des renouvellements d’abonnements et des demandes de réservations. Enfin, aucun aménagement de voirie n’est nécessaire en dehors de l’installation de bornes électriques."

L’échevin Dogru veut concrétiser le projet à la fin du mois de mars. Si la nouvelle boucle du marché rencontre l’intérêt général, elle sera pérennisée.