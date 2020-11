Dans le secteur immobilier, le dernier trimestre 2020 sera particulièrement compliqué. L’interdiction des visites va en effet pénaliser l’activité déjà sanctionnée par la première vague. "Dans notre zone de chalandise qui va de l’ouest à Anderlues jusqu’à la basse Sambre et s’étend des Bons Villers au nord jusqu’au sud Hainaut et l’Entre Sambre et Meuse, quelque 19 000 changements de propriétaires interviennent tous les ans par actes notariés", observe Carl Galante, administrateur délégué de La Propriété-Trevi, l’une des principales agences actives à Charleroi Métropole (...)