Avec les Contes Coquins place aux frissons et aux petits sourires en coin.

C'est à l'initiative de la Maison du Conte de Charleroi que la salle feutrée du sous sol du Marignan se transformera ce jeudi 20h en un auditoire très particulier. En effet, les spectateurs ne manqueront pas de tendre l'oreille afin de ne pas perdre une seconde des lectures qui y seront faites. Les 3 conteuses et les 2 conteurs d'âges et d'expériences différentes s’enchaîneront sur scène proposant tant des textes grivois que des textes plus osés. Si la soirée est réservée à un public d'au moins 16 ans c'est parce que les histoires choisies se destinent à un public averti. "Nous avons choisi de mettre en avant certains textes et d'en adapter d'autres. Au départ nous avions fait cela sans penser à réitérer l'événement mais le public et la demande sont là alors pourquoi s'arrêter", explique Jacky Druaux conteur également.

Si ce genre de sortie n'est pas habituelle, c'est une opportunité pour se retrouver à deux, entre amis ou amies et se laisser flotter au fil des différents récits.

"Dans la sexualité, il faut stimuler tous les sens et ici c'est l’ouïe. En général c'est toujours bien de faire une activité à deux et prendre du temps pour soi. Et pourquoi pas quand c'est en lien avec la sexualité sans pour autant que ce soit sexué", explique Charlotte Leemans sexologue et thérapeute de couples au GHDC. "Écouter des contes coquins est appréciable car cela fait fonctionner l'imaginaire. On va entendre quelque chose et on va se l'imaginer. Utiliser l’ouïe et les pensées c'est une manière de vivre une certaine sorte de sexualité. Si en plus on l'écoute à deux cela peut faire partie du registre sexuel autre que la seule pénétration. Certains n'éprouvent pas souvent le besoin d'avoir des relations physiques mais apprécient ce genre de stimulations. Si c'est une sortie entre copains ou copines il ne faut pas y voir non plus un signe d'infidélité mais simplement une distraction ou un petit piment."