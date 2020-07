La Ville de Chimay, dans la botte du Hainaut, a annoncé qu'elle imposerait également le port du masque à toute personne circulant dans certaines portions très fréquentées du centre-ville. Et ce, dès le samedi 1er août.

"Suite au rebond de la Pandémie du Coronavirus [Covid-19] et afin de limiter sa propagation, la Ville de Chimay a décidé d’imposer le port du masque, à partir de ce samedi 1er août 2020, dans certaines portions de la Ville fortement fréquentées en été par les touristes, à savoir :

- Grand-Place et le centre historique (Entrées Rue Rogier, Saint-Nicolas, Basse-Ville, Pont du Welz et Austravant)

- Place des Ormeaux, en ce compris les bancs jouxtant ladite place.

L’accès et la circulation, dans ces rues et portions de voiries (voir plan) seront interdits à toute personne, de plus de 12 ans, qui ne respectera pas cette obligation de port du masque", peut-on lire sur la page Facebook de la police locale de la Botte du Hainaut (Botha). © D.R.

Des affiches seront apposées à chaque accès à ces zones, pour rappeler l'obligation. Les services de police annonce qu'ils veilleront à l'application de la mesure.