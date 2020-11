"On a tenté le code rouge dans les écoles, et ça n'a pas suffi, les contaminations ont continué, il faut donc aller plus loin", insiste la bourgmestre locale Caroline Taquin, qui prévoit tout de même une porte de sortie pour les parents qui s'y opposent.

A Courcelles, commune périphérique de Charleroi, la députée-bourgmestre Caroline Taquin (MR) et son collège ont décidé d'imposer le port du masque à l'école dès six ans. Cette mesure sera effective dès lundi, et ce jusqu'au 13 décembre. Elle l'est déjà dans d'autres pays, comme la France, l'Italie, l'Espagne et la Grèce, mais c'est une première en Belgique.

La mesure suscite, sans surprise, pas mal d'émoi. Bonne ou mauvaise décision ? Le plus simple, pour expliquer la situation, est de donner les arguments des deux points de vue.

D'un côté, il y a la (...)