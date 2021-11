Oui, Francis a bien profité de son autorité pour abuser sexuellement de plusieurs femmes, a tranché le tribunal correctionnel de Charleroi ce mercredi matin. Le prévenu, désormais pensionné, a exercé durant plus de 30 ans en tant que médecin, et notamment en tant que médecin-conseil du Forem. Francis a profité de son statut et de la confiance des victimes pour commettre les faits.

Le sexagénaire était poursuivi pour deux viols et pour dix attentats à la pudeur (dont un sur une mineure âgée de plus de 16 ans) en 2014, 2015 et 2018. À l’époque, le médecin a reçu les victimes dans le cadre d’une consultation pour le Forem, ou non. Le docteur a posé des actes à caractère sexuel lors de ces consultations : examens gynécologiques, palpations mammaires, discussions orientées sur la vie sexuelle des victimes et leurs pratiques ou encore des caresses lors de massages… Le tout alors que le médecin sollicitait aux femmes d’être totalement nues ou en culotte.

L’ex-médecin a confirmé avoir effectué des palpations mammaires sur les victimes, mais uniquement dans un cadre purement médical, sans vouloir attenter à la pudeur des victimes, dans le cadre du dépistage du cancer du sein. Francis contestait, par contre, les examens gynécologiques.

Le parquet avait requis une peine de 40 mois de prison contre le médecin, compte tenu du nombre de victimes et de l’absence totale de remise en question de Francis. Ce dernier a échappé à l’arrestation immédiate requise par le parquet.

* Pour rappel, un numéro gratuit, le 0800 98 100, existe. Géré par SOS Viol, il offre écoute anonyme et soutien aux personnes victimes de violences sexuelles et à toutes celles et ceux concernés par la problématique.