Dans le dernier bulletin des questions écrites, Pauline Boninsegna, conseillère communale PTB à Charleroi, s'est inquiétée de l'insécurité entourant le métro de Charleroi.

Les stations Beaux-Arts et Waterloo, souterraines, sont celles dont se plaignent le plus les usagers : bagarres, circulation de drogues, déchets... C'est le TEC qui l'indique, mais pour le PTB les mesures prises sont insuffisantes. Et Pauline Boninsegna de demander la position du collège sur la question.

Xavier Desgain, échevin écologiste de la Mobilité, souligne de fait l'importance du sujet. "C’est d’autant plus important que les lignes de métro captent une partie significative des usagers du TEC Charleroi. Ce sont les stations en ouvrage aérien et souterrain qui demande la plus grande attention", écrit-il.

Niveau solutions, il indique notamment que lors de la réalisation de la boucle de métro et la ligne vers Gosselies, les stations en voiries ont été privilégiées, "ce qui leur donne une plus grande visibilité et un meilleur sentiment de sécurité". De fait : passants, voitures, commerçants font une présence, les usagers du transport en commun ne sont pas seuls à plusieurs mètres sous terre ou au-dessus des toits. C'est ce qu'on appelle le contrôle social.

Les travaux récents du TEC pour rénover les stations de métro est le deuxième axe, selon l'échevin. "Un important programme de rénovation des stations est entrepris depuis une dizaine d'années, et l'objectif est bien de poursuivre ce processus pour les stations qui n'en ont pas encore fait l'objet", dit Xavier Desgain, parlant de "travaux en profondeur afin d’améliorer l’accessibilité, le confort et la sécurité des usagers".

Autre point d'attention pour l'échevin, la Ville pèse pour que la rénovation de la ligne M5, l'extension vers le futur GHDC, rende les stations "plus ouvertes sur leur environnement". Toujours ce fameux contrôle social. "Nous sommes aussi attentifs aux réflexions du TEC sur les infrastructures du métro, mais aussi du BHNS (ce bus à haut niveau de service qui reliera Bomerée et Loverval au centre-ville, NdlR). Cette préoccupation sera aussi relayée dans le cadre du plan de mobilité de Charleroi métropole dont l’étude vient de débuter."