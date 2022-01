Le 17 décembre dernier, on vous annonçait l'ouverture du MI12 Fun Center, à côté de Ville2 à Charleroi Nord. Réalité virtuelle, réalité augmentée, laser game, jeux d'arcades et jeux gonflables pour les petits... le nouvel espace dédié au jeu promettait une sortie alternative en famille, entre amis ou collègues. Mais une semaine plus tard, le centre devait fermer ses portes, décision sanitaire du Codeco.

"On était déçus et frustrés, parce qu'en une semaine seulement on avait déjà eu beaucoup de retours positifs, ça plaisait bien", confie Bruno Compère, administrateur MI12. "Mais bon, tout le monde a subi la même chose, on est liés au Codeco..."

À lire | Karting en réalité augmentée, aventures virtuelles, laser game, arcades et jeux gonflables à Charleroi

Bonne nouvelle, le MI12 Fun Center pourra rouvrir ses portes dès ce vendredi 28 janvier. "On peut accueillir 200 personnes en même temps, avec un espace restauration qu'on a voulu qualitatif", reprend Compère. "On espère qu'on pourra aller crescendo à partir de vendredi!"

> Réservations via mi12funcenter.be, ou par tél au 0471/83.57.33, ou en venant sur place directement.