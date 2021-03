Le jeudi 25 février, le ministre Frédéric Daerden (PS), en charge du financement et du subventionnement des bâtiments scolaires dans la partie francophone du pays, s’est rendu à l’école de Jumet Heigne. Il était accompagné de trois députés du parlement de la fédération Wallonie-Bruxelles.

Cela fut l’occasion pour eux d’évaluer les besoins des écoles pour ensuite trouver des solutions et mettre des moyens à disposition de la ville et de la commune afin de rénover les établissements scolaire qui en ont le plus besoin.

Le ministre Frédéric Daerden venu visiter les lieux afin de se rendre compte de l’état des infrastructures scolaires n’a pas manqué de rappeler qu’il avait lancé le chantier "bâtiment scolaire". Projet qui a pour but de trouver des solutions stratégiques et financières afin de rénover les différents établissements pour améliorer la qualité du cadre d’apprentissage scolaire.

Selon l’échevine Julie Patte, la rénovation des infrastructures scolaires est une priorité à ne pas négliger. "Le cadre d’apprentissage est l’une des clés de la réussite scolaire mais nous avons besoin de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour cofinancer nos nombreux projets de rénovation. C’est en ce sens, que nous avons visité une implantation que nous projetons de totalement rénover pour assurer le bien-être des élèves et de l’équipe éducative."